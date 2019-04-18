Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, поддержала проведение 18-го международного детского шахматного турнира, который прошёл в Баку в период с седьмого по 12 апреля 2019 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Этот, уже ставший традиционным турнир, посвященный дням Франкофонии в Азербайджане, организуется шахматным клубом «Гянджлик», совместно с Посольством Франции в Азербайджане, при организационной поддержке Шахматной Федерации Азербайджана. В соревнованиях, которые проводятся по Швейцарской системе, приняли участие более 80 юных шахматистов из Азербайджана, Франции, Великобритании, Грузии, России, Германии, Украины, Сербии и Казахстана.

По итогам турнира победителем группы «А» стал азербайджанский шахматист Алтай Эйнуллаев. Он получил возможность участвовать в турнире, который пройдет во Франции. Мария Тимченко из Украины стала победительницей группы «Б», показав лучшие результаты.

Bakcell уже многие годы поддерживает проведение международных детских турниров по шахматам в нашей стране. В рамках свой программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars, мобильный оператор оказывает поддержку развитию молодёжи и спорта в Азербайджане, а также осуществляет масштабные проекты, направленные на оказание помощи детям со специальными нуждами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.