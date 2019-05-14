ENGINET поддерживает социальные инфраструктурные проекты общестранового значения

БАКУ /Trend/ - Являющаяся первым провайдером мультисервисных телекоммуникационных FTTH-услуг в Азербайджане, компания «ENGINET» всегда стремится принять близкое участие в реализации полезных для общества инициатив, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Будучи представителем частного сектора, создание форматов взаимовыгодного сотрудничества с государственными учреждениями и использование этих отношений прежде всего во имя интересов страны и ее граждан составляет одно из основных направлений деятельности компании. Пользуясь возможностями модели эффективного сотрудничества государственного и частного секторов, компания оказывает активную поддержку осуществлению крупных социальных проектов в стране, и таким образом старается внести свой вклад в реализацию инфраструктурных проектов, направленных на улучшение социального благосостояния граждан.

Одним из таких проектов является Ясамальский Жилой Комплекс, реализуемый Государственным Агентством Жилищного Строительства с целью улучшения жилищного обеспечения граждан. Компания «ENGINET» была привлечена в качестве одного из частных инвесторов к процессу сотрудничества государственного и частного секторов в рамках строительства данного комплекса. Так, компания была выбрана победителем инвестиционного конкурса, объявленного еще в июне 2017 года со стороны функционирующего при Агентстве ООО «MİDA», по итогам которого ей были поручены работы по прокладке телефонных, телевизионных и интернет-линий и оказание жителям Ясамальского Жилого Комплекса соответствующих телекоммуникационных услуг.

Как известно, компания «ENGINET», под своим телекоммуникационным брендом «BİRLink», обеспечивает жилые комплексы и многоквартирные здания в столице и ее окружностях телекоммуникационными услугами на основе технологии «FTTH – фибероптическое соединение в квартире». В настоящее время, владельцы квартир, расположенных в зданиях, входящих в зону охвата «BİRLink», могут воспользоваться такими услугами как высокоскоростной оптический интернет, цифровое IP-телевидение, транслирующее до 180 местных и зарубежных TV-каналов, SIP телефония (городская телефонная связь), фильтрованный от любого вредного контента интернет, предназначенный для детей, а также видеонаблюдение и статический IP-адрес. За прошедший период компанией «ENGINET» было обеспечено инвестирование необходимых средств для прокладки линий связи до Ясамальского Жилого Комплекса и создания соответствующей коммуникационной инфраструктуры на территории жилого массива, и таким образом достигнуто обеспечение жителей комплекса качественными телекоммуникационными услугами.

Создание на территории аналогичных жилых массивов необходимой телекоммуникационной инфраструктуры за счет ресурсов частных поставщиков услуг, наряду с эффективным использованием бюджетных средств способствует поддержанию нормальной жизнедеятельности инфраструктуры со стороны самого исполнителя работ и обеспечению жителей соответствующими ИКТ услугами на самом высоком уровне.

Реализация концепции «Социального жилья», являющейся одной из самых значимых проектов нацеленных на улучшение квартирно-бытовых условий населения, еще раз доказала социальную весомость проводимой в стране высшей политики. Не случайно, что успешное завершение первого в рамках этой концепции проекта Ясамальского Жилого Комплекса обусловило осуществление очередных аналогичных проектов в будущем, таким образом позволяя все большему количеству граждан воспользоваться этой выгодной возможностью. Компания «ENGINET», в свою очередь, и отныне будет стараться вносить свой вклад в реализацию таких общенациональных благородных инициатив.

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