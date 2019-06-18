Bakcell учит детей безопасному использованию интернетом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и первый FTTH провайдер в Азербайджане - компания ENGINET организовали промо-акцию, направленную на повышение уровня осведомленности о безопасном использовании интернета. Акция была проведена в различных парках города Баку, по случаю Международного дня защиты детей.

В ходе мероприятий, организованных в рамках проекта «Безопасный Интернет», дети и их родители получили подробную информацию об опасном контенте во всемирной сети, советы по безопасному использованию интернета, а также информацию о продукте «Безопасный интернет», разработанном совместно Bakcell и ENGINET.

Отметим что компания Bakcell, помогает обеспечить безопасное использование интернета детьми, при помощи услуги «Безопасный интернет», представленной несколько лет назад, и теперь доступной также и в сети 4G оператора. Благодаря этим пакетам, а также услуге фильтрации интернета от ENGINET, абоненты Bakcell имеют возможность защитить своих детей от вредоносного и нежелательного контента.

Более подробную информацию о безопасных пакетах можно получить, посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/internet-safe-internet

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