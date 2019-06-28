Опубликованы показатели ненефтяного экспорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Прибыль от экспорта услуг ОАО Azerkosmos составила 88 процентов от совокупного дохода.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникации за июнь 2019 года.

В июньском выпуске рейтинга «Обзор экспорта» были оценены ключевые экспортеры ненефтяного сектора. Следующие компании представлены в первой десятке в рейтинге негосударственных экспортеров за январь-май: ООО МКТ İstehsalat Kommersiya, ООО Socar Polymer, Представительство АİMKLŞ в Азербайджане, ООО Caspian Energy - 2020», ООО P-Aqro, ООО Food Export Shemkir, ООО Sun Food, Baku Steel Company, ООО Nine Climate, ООО Aqrovest.

Список государственных компаний, участвующих в ненефтяных экспортных операциях, возглавляет Департамент маркетинга и экономических операций ГНКАР. В этом списке представлены следующие компании: ОАО Азерэнержи, ООО Азералюминий, ЗАО Азергольд, ООО Аграрный промышленный комплекс «Азерпамбыг», ЗАО Азербайджанские Авиалинии, ООО АПК Азерпочт, , ООО КТС-Агро, Государственное агентство материальных резервов, ООО «Азерипяк», ОАО "Бакинский Нефтяной Механический Завод",

Обзор экспорта также включает информацию об экспорте услуг Азербайджана. Было сообщено, что в январе-мае 2019 года ОАО Azercosmos экспортировало услуги на сумму 16,1 миллионов долларов в 18 стран мира (услуги спутниковой связи и оптические спутники). Прибыль составила 88 процентов от общей выручки. В мае 2019 года Azercosmos экспортировал услуги на 2,3 миллиона долларов в 16 стран мира, включая США, Малайзию, Францию, Великобританию и ОАЭ.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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