Национальное космическое агентство Турции намерено сотрудничать с Азербайджаном

9 августа 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Национальное космическое агентство Турции намерено сотрудничать с Азербайджаном в сфере космических технологий, сказал глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма Азербайджан имеет опыт в сфере космических технологий.

Он отметил что, Национальное космическое агентство Турции также намерено сотрудничать с Казахстаном и с Узбекистаном.

Ранее, седьмого августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Йылдырыма на должность главы Национального космического агентства.

Также Эрдоган назначил членов правления агентства.

Отметим, что 13 декабря 2018 года Эрдоган ратифицировал закон о создании Национального космического агентства с штаб-квартирой в Анкаре. Агентство действует при министерстве промышленности и технологий.

Напомним, что проект создания Национального космического агентства является вторым крупнейшим в Турции после строительства судоходного канала в Стамбуле.

Законопроект о создании агентства был представлен на рассмотрение парламента Турции в феврале 2017 года. Впервые о создании Национального космического агентства правительство Турции объявило в январе 2016 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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