Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере стартапов

15 октября 2019 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере стартапов, инноваций и высоких технологий, сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с находящимся с визитом в стране министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.

На встрече, состоявшейся в министерстве, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран в областях телекоммуникаций, информационных и высоких технологий, стартапов, инноваций.

Была подчеркнута важность развития сотрудничества между двумя странами в сфере транспорта.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadl

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