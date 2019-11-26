В Азербайджане стартовал конкурс специалистов в области информационной безопасности

26 ноября 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане стартовал конкурс специалистов в области компьютерной и информационной безопасности CTF-2019, сообщает Trend со ссылкой на ctf.az.

Целью конкурса является оценка и развитие практических навыков и знаний у специалистов, а также сообщества специалистов в сфере информационной безопасности.

К участию допускаются все заинтересованные специалисты в области информационной безопасности. Каждый из участников должен быть зарегистрирован в одной из команд.

Отметим что, формат CTF позволяет оценить умения и навыки специалистов по атаке и защите компьютерных систем. Участникам будет предложено найти решения задач по таким тематикам как эксплуатация уязвимости в веб-приложениях, криптография, эксплуатация уязвимости в бинарных приложениях, обратная инженерия, и т.д.
Мероприятие не только поможет определить и отметить наиболее перспективных специалистов по информационной безопасности в стране, но и станет местом встречи и обмена мнениями, источником получения наиболее достоверной информации о развитии рынка и технологий по направлениям, связанным с защитой информации.

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