В Азербайджане стартовал конкурс специалистов в области информационной безопасности

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане стартовал конкурс специалистов в области компьютерной и информационной безопасности CTF-2019, сообщает Trend со ссылкой на ctf.az.

Целью конкурса является оценка и развитие практических навыков и знаний у специалистов, а также сообщества специалистов в сфере информационной безопасности.

К участию допускаются все заинтересованные специалисты в области информационной безопасности. Каждый из участников должен быть зарегистрирован в одной из команд.

Отметим что, формат CTF позволяет оценить умения и навыки специалистов по атаке и защите компьютерных систем. Участникам будет предложено найти решения задач по таким тематикам как эксплуатация уязвимости в веб-приложениях, криптография, эксплуатация уязвимости в бинарных приложениях, обратная инженерия, и т.д.

Мероприятие не только поможет определить и отметить наиболее перспективных специалистов по информационной безопасности в стране, но и станет местом встречи и обмена мнениями, источником получения наиболее достоверной информации о развитии рынка и технологий по направлениям, связанным с защитой информации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.