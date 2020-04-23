Коронавирус COVID-19 – переход на цифровую экономику

БАКУ/Trend - Сегодня мир находится на грани новых глобальных изменений. Новшества, вошедшие в нашу жизнь с приходом Четвертой Промышленной Революции (Промышленность 4.0) – более широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий, использование интернетом около 60% мирового населения (этот показатель возрос на фоне пандемии коронавируса COVİD-19), роботизация и технологии искусственного интеллекта, Интернет Вещей (IoT – Internet of Things), большие данные (Big Data) и цифровизация ставшая результатом всего перечисленного выше, открывает для нас новые возможности. Эти возможности сейчас как никогда выявляют себя.

В связи с начавшейся в Китае в начале текущего года инфекцией коронавируса и объявлением вируса (COVİD -19) пандемией со стороны Всемирной Организации Здравоохранения 11 марта, миллионы людей в домах и офисах начали более активно пользоваться цифровыми платформами. Охватившая весь мир пандемия коронавируса, походит на феномен «Черного лебедя» (термин, использованный американским экономистом и писателем Нассимом Талеби в своей книге «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» - означающий сложный для прогнозирования глобальный феномен, обладающий внушительным влиянием). На этот раз появление нового вида коронавирусной эпидемии, стало причиной дебатов в мире на темы цифровизации экономики и самых различных сфер деятельности, и ускорения перехода на цифровую экономику.

Коронавирус дает толчок использованию технологий нового поколения, выводит цифровые технологии на передний план.

На данный момент, феномен «Черного лебедя» помимо открытия пути к изменениям в экономике на глобальном уровне, может также изменить наше поведение – изменить, как людей так и организации. На фоне пандемии главы правительств отказываются от международных встреч тет-а-тет, предпочитая им конференции в Skype, Zoom и других аналогичных программах; бизнес, образование и другие различные сферы переходят на онлайн платформу. В результате работы на удаленных рабочих местах и видео конференций, более широкого использования услуг подключения, работы миллионов людей вне офиса из дома в значительном размере снижаются затраты. Эксперты считают, что в борьбе с пандемией, быстрая доставка без людей и контакта, в полной мере демонстрирует свои преимущества. Служебные роботы, магазины самообслуживания без продавцов, и т. д. – формируют новое направление и помогают уменьшить риск заражения. Распространение инфекции в мире, изолировало многие города Америки, Европы и Азии и серьезно повлияло на развитие цифровых технологий в экономике. Боясь заражения вирусом, люди и компании теперь предпочитают офлайн торговле ее онлайн аналог, что повышает долю е-торговли.

Сложившаяся ситуация приводит к большому спросу на онлайн приложения, цифровые технологии, а это в свою очередь делает необходимым существование и построение устойчивой инфраструктуры в странах мира. Так, благодаря переходу миллионов людей на домашний режим работы, стремительно растет потребность в услугах подключения, увеличивается объем контента, передаваемого по интернету, что делает необходимым развитие инфраструктуры.

В данный момент уполномоченные органы, частные компании и ученые пытаются найти новые пути борьбы с вирусом. В Китае, полиция с помощью дронов следила за людьми не носящими маски в зонах находящихся под угрозой заражения, а интернет гиганты (Google, Facebook, Amazon и др.) начали кампанию по борьбе с фальшивой информацией, связанной с вирусом. Канадская компания “BlueDot” собирает информацию со всего мира о случаях новых заражений и пользуясь искусственным интеллектом пытается спрогнозировать наличие зараженных на новых территориях в Китае и других странах мира. Американский стартап “AIME” (Artificial Intelligence in Medical Epidemiology – Медицинско-Эпидемиологический Искусственный Интеллект) с 2015 года пользуется возможностями искусственного интеллекта для анализа эпидемий и их прогнозирования.

Борьба Китая с коронавирусом в реальном времени, показала всему миру силу современных технологий и superApp-ов (специальные мобильные приложения, объединяющие в себе несколько услуг). В конце декабря 2019 года вспыхнувшие в Китае случаи заражения начали уменьшаться к февралю благодаря мобилизации страны и использованию всех возможных средств в борьбе с вирусом. Применение приложений с искусственным интеллектом со стороны крупных компаний Китая таких, как - Baidu, Alibaba, Alipay и других привело к значительным эффектам. Более 50% запросов, поступающих в медицинскую систему были переведены на онлайн формат, так как носители вируса могли передать его во время визита к врачу. Для этого было создано подключение к высокоскоростной 5G сети и началось широкое использование системы телемедицины. В то же время, были предоставлены в использование медицинские приложения, обеспечивающие связь пациентов с врачами, аптеками, а также приложения, дающие полезные советы по борьбе с вирусом. Происходящее демонстрирует, что смягчение урона наносимого эпидемиями становится возможным благодаря информационным технологиям и в том числе, благодаря интернету - цифровизация изменила подход человечества к диагностированию и мониторингу многих болезней.

Цифровая трансформация в Азербайджане

На сегодняшний день цифровые технологии применяются и в Азербайджане, и страна уже находится на пути к цифровой трансформации. Проводится большая работа со стороны правительства страны по цифровизации экономики Азербайджана и построениюцифровой экономики. Азербайджан превратился в транспортный и энергетический центр, соединяющий Европу и Азию, и сейчас ведутся работы по превращению Азербайджана в цифровой и технологический центр (Цифровой Хаб).

На фоне ситуации, созданной текущими глобальными изменениями и пандемией, основными целями Азербайджана являются цифровизация экономики, построение цифровой экономики, повышение конкурентоспособности страны благодаря обеспечению безопасности инфраструктуры и технологической независимости, повышение инвестиционной привлекательности страны и обеспечение информационного суверенитета.

Происходящие в мире изменения на фоне борьбы с пандемией,ставят и перед Азербайджаном обязательства отвечать современным призывам и открывать новые горизонты в экономическом развитии. Как и в развитых странах, для Азербайджана также являются приоритетом вопросы цифровизации экономики, построения цифровой экономики и применение инноваций. Удачное географическое расположение страны и природные ресурсы, человеческий потенциал, а также принятые за последние годы Господином Президентом Ильхамом Алиевым государственные программы, указы и распоряжения, создают для этого все возможности. Основной целью здесь является введение цифровых технологий во все сферы общественной жизни от различных секторов экономики до городской инфраструктуры. Этот процесс в свою очередь, охватывает пять сфер: образование, инфраструктура, информационная безопасность, научно-технологическое развитие и нормативное регулирование.

Образование – ключевым моментом здесь является совершенствование системы для обеспечения цифровой экономики квалифицированными кадрами. Население должно освоить определенные «цифровые» навыки. На данный момент в результате пандемии мы уже наблюдаем необходимость перехода образовательной системы на онлайн режим.

Инфраструктура – развитие инфраструктуры является приоритетом, так как необходимо создать единую систему, которая могла бы хранить и обрабатывать данные. Построение цифровой экономики тесно связано именно с устойчивой инфраструктурой. Потому, что современная технологическая инфраструктура – основа цифровизации и цифровой экономики.

Информационная безопасность – в связи с увеличением случаев утечки информации в мире, развитие кибербезопасности защитит данные пользователей, как от внутренних, так и от внешних факторов. Для этого необходимо повысить грамотность населения в сфере информационной безопасности. В то же время, все больницы, школы, университеты и жилые массивы страны должны иметь доступ в интернет.

Научно-технологическое развитие – поддержание исследований в сфере цифровой экономики обеспечивает развитие «сквозных» технологий. К таким технологиям больше всего относятся: искусственный интеллект, технологии дополнительной и виртуальной реальности, большие данные, квантовые технологии, робототехника, цифровая медицина и блокчейн.

Нормативное регулирование – развитие цифровой экономики требует применения новых технологий и создания регулируемой среды не мешающей ее функционированию.

Устойчивая инфраструктура – основа цифровизации и цифровой экономики

Переход мира с офлайн режима на онлайн, на фоне продолжающейся в данный момент пандемии COVİD-19, еще более повышает спрос на развитие инфраструктуры. Для Азербайджана на сегодняшний день, важна модернизация технологической базы и построение новой технологической инфраструктуры для совершенствования международных услуг связи и увеличения числа пользователей интернета. Цифровизация, развитие услуг подключения являются основой проводимой в данный момент программы “Azerbaijan Digital Hub”, имеющей целью превращение Азербайджана в региональный цифровой центр. В рамках этой программы, осуществляемой магистральным интернет провайдером “AzerTelecom”, являющимся дочерней компанией первого мобильного оператора Азербайджана - компании “Bakcell”, приоритетом является создание устойчивой инфраструктуры. Проект, осуществляемый совместно с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» по направлению построения магистральной инфраструктуры предусматривает прокладку фибер-оптических кабельных линий вдоль железных дорог внутри страны, налаживание связей по направлениям Север-Юг и Восток-Запад с телекоммуникационными операторами соседних стран, а проложение магистральных кабельных линий по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азии преследует цель создания вдоль исторического шелкового пути между Европой и Азией Цифрового Шелкового Пути.

В условиях применения различных цифровых решений и онлайн платформ со стороны государств и бизнес организаций, возрастает объем трафика, передаваемого между Европой и Азией, увеличивается пользование интернетом. Осуществляемые в рамках программы “Azerbaijan Digital Hub” проекты, приведут к созданию технологической базы и обеспечат становление Азербайджана, как центра передачи интернета и контента между Европой и Азией.

“Azerbaijan Digital Hub” является благоприятной платформой для цифровой экономики

Происходящие в мире изменения показывают, что, как и для других стран для Азербайджана также необходимы интенсивная цифровизация и в целом цифровая экономика. В данный момент в Азербайджане проводятся важные реформы, реализуются масштабные программы по построению цифровой экономики со стороны государственного и частного секторов. Создается сотрудничество государственного и частного секторов в целях применения цифровых технологий и признания страны на глобальном уровне цифровым центром.

Нужно отметить, что реализуемая программа “Azerbaijan Digital Hub” и различные проекты относящиеся к этой программе, создают благоприятные условия для цифровизации экономики в Азербайджане и создания стабильной технологической инфраструктуры для цифровой экономики, привлечения крупных контент провайдеров (Facebook, Google, Netflix, Amazon, Alibaba, Tencent и др.) в страну, обеспечения спроса стран Азии в дата трафике посредством Азербайджана и в результате превращения страны в цифровой центр. Успешное завершение программы в итоге приведет к формированию цифровой экосистемы, построению цифровой экономики, и создаст условия для увеличения доли цифрового сектора в экономике. Принимая во внимание экономические показатели различных стран мира, мы видим, что в Южной Корее доля цифрового сектора в экономике занимает 12%, в Швеции 8,6%, в Финляндии 8,3%, в США 7,4%, а в Великобритании 7,1%. По данным Всемирного Экономического Форума, в ближайшее десятилетие 70% новых ценностей в экономике будет создаваться именно на базе цифровых платформ. По прогнозам Google до 2025 года в странах Юго-Восточной Азии объем цифровой экономики увеличится в три раза и достигнет 240 млрд. долларов.

Принимая во внимание важность цифровой экономики, страны мира начали воплощать в жизнь различные инициативы. Такие страны как США, Великобритания, Франция, Норвегия, Катар, Китай, Россия даже создали специализированные органы, приняли национальные программы добившись высокой оперативности в процессах трансформации и успехов в построении цифровой экономики.

В существующих условиях, у Азербайджана также есть возможность воспользовавшись своим потенциалом ускорить процессы цифровой трансформации, построить цифровую экономику благодаря единой государственной политике и координации и рывком добиться устойчивого развития.

Автор: Фуад Аллахвердиев

Генеральный директор ООО “AzerTelecom”

Руководитель программы “Azerbaijan Digital Hub”

Об авторе: Фуад Аллахвердиев имеет более чем 20-летний опыт работы в ИКТ-секторе. Он был основателем различных стартапов и ряда успешных компаний в области телекоммуникаций. Ф.Аллахвердиев – выпускник двух престижных университетов. Он окончил Бакинский государственный университет и Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова (программа Executive MBA). В настоящее время Ф.Аллахвердиев является генеральным директором ООО “AzerTelecom”. Компания “AzerTelecom” в дополнение к статусам Азербайджана как Энергетических и Транспортный Центр, реализует программу “Azerbaijan Digital HUB”, с целью превращения Азербайджана в Региональный Цифровой Центр.