Азербайджанские эксперты о проблемах внедрения иностранных платежных систем

БАКУ/Trend/ - Внедрение иностранных платежных систем, например такой, как PayPal в электронную коммерцию Азербайджана требует разностороннего сотрудничества, сказал программный менеджер центра SUP.VC Тариель Агазаде, сообщает Trend со ссылкой на онлайн мероприятие «Сектор электронной коммерции в Азербайджане».

По словам азербайджанского эксперта в отрасли электронной коммерции Орхана Ахмедли, внедрение такой платежной системы как PayPal в Азербайджане не даст тех привилегий, которых ожидают многие. Тут можно отметить плюсы в коммерции на международном уровне, то есть покупатели из-за рубежа на азербайджанских платформах, смогут проводить оплату в удобном для них формате.

«Эта платежная система на сегодняшний день не существует на азербайджанском рынке e-commerce по моему мнению из-за ряда причин: отсутствия желания у этой системы сотрудничества с банками Азербайджана (из-за опасения рисков закрытия, например), отсутствия желания иметь в азербайджанских банках счета, также подключение этой системы требует определенного времени, стоит отметить, что здесь платежная система должна быть обеспечена защитой авторских и юридических прав компании.

Напомню, что несмотря на вышесказанное в данном направлении все еще ведутся переговоры», - добавил Ахмедли.

Эксперт e-commerce в завершении отметил, что данный сектор электронной коммерции несмотря ни на что должен развиваться всесторонне и получать поддержку как от государства, так и от юридических и физических (предпринимателей, инвесторов) лиц.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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