Еврокомиссия получила жалобу Telegram на Apple
Еврокомиссия (ЕК) получила от мессенджера Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, жалобу в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store, и изучит ее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу представитель ЕК.
"Мы подтверждаем, что получили жалобу от Telegram на Apple. Мы будем оценивать ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", - сказал он.
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