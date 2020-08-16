Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Смартфоны и мобильные телефоны компании Samsung в июле 2020 года сохранили лидерство по популярности в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на данные Global Stats.
Удельный вес компании Samsung на рынке мобильных устройств страны составил 48,71 процента, уменьшившись на 1,81 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.
На втором месте, с рыночной долей 26,46 процента (увеличение на 1,49 процентных пункта), находятся мобильные устройства китайского производителя Xiaomi.
Доля Apple, третьего по популярности бренда смартфонов в Азербайджане, увеличилась на 0,99 процентных пункта и составила 13,74 процента.
Далее следуют мобильные устройства: Huawei – 4,55 процента, LG – 1,03 процента и другие - 0,98 процента.
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