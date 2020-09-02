В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе сети микроблогов Twitter наблюдается в среду в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Чили, Великобритании, Японии и на Филиппинах. По информации сервиса, большая часть пользователей (43%) испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad. Еще 35% жалуются на сбои в работе сайта, 20% жалоб поступили на работу приложения для Android.