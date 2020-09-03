Программа подготовки бизнес-ангелов способствует привлечению инвестиций в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В период с 2018 года по сегодняшний день казахстанскими стартапами было привлечено 37,9 миллиарда тенге (90,6 миллиона долларов), из них 11,7 миллиарда тенге (27,9 миллиона долларов) привлекли стартапы и участники Технопарка Astana Hub за 2019-2020 годы, сообщили в среду Trend в технопарке.

Как отметили в технопаке, основной задачей Корпоративного фонда "Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub" является развитие инновационной экосистемы, в том числе поддержка стартапов, стать центром притяжения молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира.

На данный момент, а технопарке действуют различные программы развития стартапов: школа стартапа, программы инкубации и акселерации.

"В целях выполнения образовательных услуг осуществлен запуск акселерационной программы "Акселератор Astana Hub 7.0", на данный момент 31 стартап-проект прошли обучение. С мая 2020 года 30 трекеров проходят обучение в Школе трекеров", - сообщили в технопарке.

По словам представителя Astana Hub, помимо этого, в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" в 2019 году утверждена и принята к реализации "Программа открытия и функционирования R&D центров и лабораторий".

"На данный момент на площадке Технопарка функционируют 25 R&D центров и лабораторий отечественных и зарубежных компаний, из них 17 открыты в 2019 году. Была разработана программа по развитию региональных игроков (инкубаторов, технопарков, акселераторов). По итогам приема заявок, было отобрано 3 региональных технопарка", - сказали в Astana Hub.

Представитель технопарка также отметил, что в рамках содействия по привлечению инвестиций и в целях развития смарт инвестиций, Технопарком разработана программа развития бизнес-ангельства, которая включает в себя образовательную часть для потенциальных инвесторов и мероприятие с участием стартапов.

"На данный момент, обучено около 80 потенциальных бизнес ангелов", - подытожили в технопарке.

Бизнес-ангелы — это частные инвесторы, вкладывающие деньги в стартапы на этапе создания предприятия в обмен на возврат вложений и долю в капитале.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: )

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