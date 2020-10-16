Турнава: В Грузию заходит очень крупная IT-компания EPAM

Решение правительства, в частности о снижении налога на прибыль и подоходного налога до 5% для определенных компаний уже принесло первые положительные результаты — в Грузию заходит очень крупная IT-компания EPAM. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, компания откроет офис в Грузии и создаст не менее 1000 новых высокооплачиваемых рабочих мест для наших граждан.

«Как вы знаете, несколько дней назад наше правительство решило ввести особый налоговый режим для компаний в определенных отраслях, в том числе для компаний, занимающихся компьютерными технологиями и программным обеспечением, в частности, налог на прибыль и подоходный налог был снижен до 5%. У нас уже есть первый положительный результат и отзывы об этом решении — в Грузию зашла очень крупная американская IT-компания EPAM. Компания осуществляет релокацию своего бизнеса в Грузию, уже набрала около 30 сотрудников и решила открыть офис в Грузии. В ближайшем будущем EPAM планирует создать в Грузии не менее 1000 новых высокооплачиваемых рабочих мест для наших граждан», — заявила Натия Турнава.