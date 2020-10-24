Суд в США подтвердил блокировку запрета WeChat на платформах Apple и Google

Суд в штате Калифорния в пятницу оставил в силе свое постановление о приостановке исполнения решения Министерства торговли США о запрете компаниям Apple и Google размещать в своих онлайн-магазинах мессенджер WeChat китайской компании Tencent. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, судья магистратского суда Сан-Франциско Лорел Билер отклонила соответствующее ходатайство Министерства юстиции США. Билер оставила свое предыдущее постановление в силе.

Министерство юстиции просило отложить приведение постановления суда в силу. Минюст считает, что оно является ошибочным и "позволяет дальнейшее беспрепятственное использование WeChat - мобильного приложения, которое, как определила исполнительная власть, представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Минторг США 18 сентября предписал удалить мессенджер из магазинов приложений американских корпораций до 20 сентября. Ведомство объявило о введении с этого дня запрета на скачивание на территории страны мессенджера WeChat и приложения социальной сети TikTok, принадлежащей китайской ByteDance. 20 сентября судья Билер заблокировала решение ведомства о запрете WeChat.