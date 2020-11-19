ООО "Азерпочт" стало членом Европейского почтового союза

ИКТ 19 ноября 2020 12:35 (UTC+04:00)
ООО "Азерпочт" стало членом Европейского почтового союза

БАКУ /Trend/ - Государственный почтовый оператор Азербайджана ООО "Азерпочт" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий принят в члены Европейского почтового союза.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, на онлайн-заседании, посвященном принятию страны в члены организации, выступил генеральный директор организации Эмин Эфендиев.

Он отметил, что ООО ”Азерпочт" осуществляет прямой международный почтовый обмен примерно с 80 странами мира.

"За время своей деятельности ООО ”Азерпочт" добилось ряда успехов, в том числе 9 раз подряд удостаивалось Золотого сертификата в области EMS", - сказал Эфендиев.

Он подчеркнул, что в период пандемии ООО ”Азерпочт" продолжает ответственное выполнение своих обязательств в международной сфере в соответствии с требованиями и рекомендациями Всемирного почтового союза.

Говоря о высоком уровне организации почтового обмена внутри страны, Эфендиев рассказал и об агрессии Армении против Азербайджана.

Он отметил, что в результате продолжавшей на протяжении почти 30 лет оккупации Арменией азербайджанских земель ООО ”Азерпочт" не могло осуществлять полный почтовый обмен на территории страны.

"Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободила оккупированные земли страны. На этих территориях в ближайшее время начнут функционировать новые почтовые пункты", - сказал Эфендиев.

В заключение среди 53 стран-членов Европейского почтового союза было проведено закрытое голосование по вопросу принятия Азербайджана в члены организации. По итогам голосования ООО "Азерпочт" было принято в члены Европейского почтового союза.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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