Twitter нечаянно отключила функции спорных записей Трампа

Компания Twitter на короткий срок нечаянно отключила ряд функций тех записей действующего президента США Дональда Трампа, которые вызывают сомнения или недостоверны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

"Мы по недосмотру ограничили возможность взаимодействия с маркированным "твитом", который вы упомянули. Эта мера была отменена", - цитирует агентство слова представителя компании, являющейся оператором одноименного сервиса микроблогов. Пользователи некоторое время в субботу были лишены возможности ставить "лайки", делиться и отвечать на ряд записей Трампа.

В субботу администрация Twitter снабдила маркировкой запись, в которой республиканец в очередной раз заявил о своей решительной победе на выборах в США и утверждал, что намного обошел демократа Джозефа Байдена по числу голосов избирателей.

Руководство Twitter ужесточало политику в отношении дезинформации в преддверии президентских выборов в США. Пользователям запретили провозглашать победу того или иного кандидата до того момента, пока об этом не будет объявлено в официальных источниках или авторитетных СМИ. Твиты, в которых содержатся попытки вмешательства, в том числе с применением насилия, в процесс голосования и подсчета голосов, удалялись.

Трампа после инаугурации Байдена 20 января уравняют в правах с большинством пользователей сервиса микроблогов. Ужесточение требований затронет личную учетную запись республиканца. Его аккаунт в качестве президента США перейдет новой администрации.