AzInTelecom запустило новую услугу мониторинга ИТ-инфраструктуры

БАКУ/Trend/ - ООО "AzInTelecom" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, предоставляет широкие "облачные" услуги представителям государственного и частного секторов под брендом "AZCLOUD".

Как сообщили Trend в минсвязи, «услуги с добавленной стоимостью» AZCLOUD были запущены как часть услуги «размещение».

"С помощью «услуги с добавленной стоимостью» клиентам предоставляется возможность удаленного управления, складирования, получать уведомление по управлению сетью. Воспользовавшись этими преимуществами недавно представленных «услуг с добавленной стоимостью», можно поддерживать ИТ-инфраструктуру постоянной работоспособности за счет экономии времени и человеческих ресурсов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, центр управления услугами AzInTelecom поддерживает удаленное, гибкое и надежное управление серверами и оборудованием, выполняя запросы клиентов 24/7.

"Дополнительные услуги, предоставляемые AZCLOUD, имеют такие преимущества, как поддержка, безопасность и надежность. Если есть какие-либо проблемы с инвентаризацией клиента, техническая команда обеспечивает бесперебойное обслуживание и информирует его о любой операции. Уровень обслуживания недавно запущенных «услуг с добавленной стоимостью» составляет 99,982 процентов с перерывом всего 1,6 часа в год", - отметили в минсвязи.

Отметим, что, благодаря услуге «размещение», предоставляемой AZCLOUD, оборудование клиентов имеет доступ к постоянным системам охлаждения, безопасности и каналам связи. При использовании этой услуги инфраструктура клиентов поддерживается на высоком уровне в устойчивой среде. Серверы, расположенные в дата-центре AzInTelecom, находятся под постоянным мониторингом.

Напомним, что ООО «AzInTelecom» под брендом «AZCLOUD» предоставляет организациям в сфере информационных технологий, финансов, медиа, продуктов питания, туризма, образования, нефти и газа, транспорта, ЖКХ и других сферах «облачную инфраструктуру», «размещение», «AZCLOUD Drive», а также услуги «архивирования», «резервное копирование», «услуги Microsoft», «видеоконференцсвязь» и «виртуальная IP-телефония».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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