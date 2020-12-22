В Азербайджане растут доходы сектора мобильной связи

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года объем доходов от услуг мобильной связи в Азербайджане составил около 840,9 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период объем доходов от услуг мобильной связи по стране увеличился на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы сектора мобильной связи составили 42,1 процента от общего объема доходов телекоммуникационного рынка.

Также сообщается, что всего за 11 месяцев этого года предприятиями информации и связи было оказано услуг на один миллиард 996,1 миллионов манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость информационных и коммуникационных услуг выросла на 1,6 процента.

Отметим, что в январе-октябре этого года объем доходов от услуг мобильной связи в Азербайджане составил около 754,4 миллионов манатов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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