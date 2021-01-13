В Азербайджане запустят ИКТ программу основанную на международном опыте

БАКУ/Trend/ - Агентство инноваций Азербайджана объявляет о запуске программы Online Startup School, включающую в себя 30 фундаментальных тем с командой опытных наставников и более 30 учебных материалов на азербайджанском языке.

Как сообщили Trend в агентстве, основной целью программы, охватывающей более 30 фундаментальных тем, является поддержка предпринимательства и стартап-движения в различных регионах Азербайджана.

"Кроме того, в основу программы заложено развитие у азербайджанской молодежи знаний, связанных с созданием стартапов, управлением и развитием технологического бизнеса в соответствии с современными и международными стандартами", - добавили в агентстве.

Следует отметить, что программа Online Startup School разработана на азербайджанском языке на основе международного опыта американской компании (венчурного фонда) "Y Combinator" и известного американского предпринимателя, создателя восьми успешных стартапов Стива Бланка.

Для участия в учебной программе, которая продлится 2,5 месяца и будет состоять из множества важных тем - разработки собственных идей и концепций, концептуализации, анализа рынка клиентов, финансового планирования, построении команды и ряда других вопросов - необходимо до 25 января 2021 года пройти регистрацию по ссылке: https://forms.gle/VoqNNz38AiVB4stX8.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev