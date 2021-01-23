В Италии частично заблокировали TikTok из-за трагедии с 10-летним ребенком

ИКТ 23 января 2021 02:53 (UTC+04:00)
В Италии частично заблокировали TikTok из-за трагедии с 10-летним ребенком

Итальянское ведомство по защите персональных данных распорядилось о частичной блокировке доступа к социальной сети TikTok из-за гибели 10-летнего ребенка-пользователя в Палермо. В TikTok заблокированы аккаунты всех пользователей, чей возраст невозможно документально проверить. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство ANSA.

Уточняется, что данное распоряжение будет действовать до 15 февраля. Поводом для такого решения стал недавний инцидент с 10-летней девочкой, которая умерла, приняв опасный вызов на выносливость в социальной сети. По факту произошедшего итальянская прокуратура открыла расследование. Смартфон девочки конфискован.

Как указывает Corriere della Sera, итальянское ведомство по защите персональных данных уже отмечало нарушения норм со стороны китайской соцсети. Так, в декабре указывалось, что она не оказывает должного внимания защите прав несовершеннолетних, позволяя обойти возрастной порог в 13 лет для регистрации.

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