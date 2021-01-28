Выручка Facebook в IV квартале 2020 года выросла на 33%

Выручка компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, выросла в IV квартале 2020 года на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Соответствующие данные приводятся в финансовой отчетности компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За три месяца, истекшие 31 декабря 2020 года, выручка Facebook составила $28,072 млрд по сравнению с 21,082 млрд за аналогичный период 2019 года. При этом годовая выручка компании выросла на 22% - до $85,965 млрд.

Чистая прибыль Facebook в IV квартале прошлого года достигла $11,219 млрд по сравнению с $7,349 млрд годом ранее. В годовом исчислении прибыль компании достигла $29,146 млрд. За 2019 год данные по этому показателю достигали $18,485 млрд. Среднее ежедневное число уникальных пользователей социальной сети составило 1,84 млрд человек, увеличившись за год на 11%.

"По состоянию на конец года мы достигли хороших показателей, поскольку частные лица и компании не перестали пользоваться нашими сервисами даже в эти непростые времена", - указал глава Facebook Марк Цукерберг. В то же время в отчете компании отмечается, что ее экономический успех в 2020 году во многом вызван большим спросом на онлайн-торговлю, за счет чего Facebook удалось добиться роста на 31% квартальной выручки от рекламы.