«Лаборатория Касперского» признана лидером в области сервисов оперативного информирования о киберугрозах

БАКУ/Trend/ - Аналитическое агентство Forrester признало «Лабораторию Касперского» лидером (Leader) в области сервисов оперативного информирования о киберугрозах. Таковы результаты аналитического отчёта The Forrester Wave™: External Threat Intelligence Services Q1, 2021.

По данным исследования «Лаборатории Касперского»*, 41% крупных и 39% небольших компаний во всём мире осознают необходимость использовать актуальные данные о киберугрозах после инцидента.

Аналитический отчёт Forrester содержит обзор рынка сервисов Threat Intelligence и даёт оценку двенадцати поставщикам таких услуг. По результатам анализа, «Лаборатория Касперского» стала одной из трёх компаний, получивших статус лидера по качеству сервисов оперативного информирования о киберугрозах.

Forrester оценивает предложения вендоров по ряду критериев. Решение «Лаборатории Касперского» получило наивысшие оценки в нескольких категориях, в том числе Cyber Threat Intelligence («Киберразведка») и Innovation Roadmap («Инновационный план развития»). Forrester также высоко оценил возможности сервисов «Лаборатории Касперского» по отслеживанию продвинутых таргетированных атак и активностей злоумышленников.

Аналитики Forrester отдельно отметили лидерство «Лаборатории Касперского» в индустрии по качеству предоставляемой информации и непосредственно работы с клиентскими запросами на её предоставление: «Опрошенные клиенты довольны как качеством данных от “Лаборатории Касперского”, так и дальнейшей помощью по оценке эффективности их использования и получаемых результатов».

По оценке Forrester, сервисы Kaspersky Threat Intelligence подходят бизнесу любого размера.

«Мы помогаем клиентам справиться и с неизвестными ранее видами кибератак благодаря петабайтам данных об угрозах, которые мы получаем со всего мира, передовым технологиям машинного обучения и уникальной команде экспертов, — комментирует Антон Иванов, директор управления исследования угроз «Лаборатории Касперского». — Мы гордимся признанием независимых аналитиков и положительными отзывами наших клиентов».

Сервисы Kaspersky Threat Intelligence доступны в рамках продвинутого уровня нового ступенчатого подхода «Лаборатории Касперского» к корпоративной безопасности — Kaspersky Expert Security. Он предназначен для корпораций и промышленных предприятий и позволяет создать экосистему безопасности на основе решений «Лаборатории Касперского». Центральным элементом этого уровня является SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Также на нём доступны платформа для обнаружения продвинутых угроз на уровне сети Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR — мощная система информационной безопасности, которая предоставляет ИБ-специалистам полную картину событий в инфраструктуре рабочих мест и серверов и обеспечивает их эффективную защиту от сложных угроз и APT-атак.

Полная версия отчёта Forrester Wave™: External Threat Intelligence Services Q1, 2021 доступна по ссылке.

*Опрос «Информационная безопасность бизнеса» был проведён «Лабораторией Касперского» в июне 2020 года. В нём приняли участие 5 266 IT-специалистов из 31 страны.