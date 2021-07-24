США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса - генерал Джон Рэймонд для АМИ Trend

БАКУ /Trend/ - США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса, сказал начальник отдела космических операций Космических сил США генерал Джон Рэймонд, отвечая на вопрос Trend о перспективах сотрудничества между Соединенными Штатами и Азербайджаном в космической отрасли.

«Мы хотим работать с единомышленниками. Партнеры важны для нас, и есть возможности для сотрудничества со странами - единомышленниками, приверженными мирному использованию космоса и безопасным, профессиональным действиям. Мы заинтересованы в партнерстве с единомышленниками, в работе с широким сообществом партнеров, как это делаем сегодня», - сказал Рэймонд в ходе специального телефонного брифинга.

По его словам, Объединенный центр космических операций, действительно, является важной организацией для Соединенных Штатов.

«Это центр, где мы обеспечиваем командование - оперативное управление нашими возможностями. Организация в основном нацелена на обеспечение безопасности и осведомленности о космической сфере. Мы также сосредоточены на том, чтобы наши объединенные и коалиционные силы, дислоцированные по всему миру, обладали возможностями, необходимыми для выполнения космической миссии. Хотя проблемы велики, имеются возможности для объединения деятельности и извлечения выгоды из партнерских отношений.

Так что я вижу гораздо больше возможностей, чем проблем. Но это непростая область, так как сфера деятельности меняется. Этот центр предоставляет критически важные возможности не только нашим вооруженным силам в Соединенных Штатах и ​​по всему миру, но и для любого человека, который, например, пользуется GPS. И поэтому мы стремимся обеспечить безопасность этой области. Объединенный центр космических операций является для нас критически важной опорой, чтобы мы могли это сделать», - сказал Рэймонд.

Аудиофайл доступен по ссылке: https://app.box.com/s/pe6jtp115m62mwh08e555hq9gm0aysno

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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