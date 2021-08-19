В Бразилии сообщили, что аукцион на частоты 5G пройдет не позднее октября

Торги частотами для работы систем связи пятого поколения (5G) в Бразилии пройдут не позднее октября текущего года. Об этом сообщил министр связи страны Фабиу Фариа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После того как будет опубликован отчет аудиторов, семь дней потребуется для публикации тендера, и затем еще 30 дней на торги. Мы говорим о конце сентября, максимум - первой половине октября. Не позднее октября он будет проведен", - сказал министр в ходе пресс-конференции.

Аукцион радиочастот для работы в сетях 5G в Бразилии изначально предполагалось провести до конца прошлого года, однако позднее он был перенесен на 2021 год. Основная полемика по этому вопросу велась вокруг выбора поставщиков оборудования для этих целей, главными претендентами являются китайская Huawei, шведская Ericsson и финская Nokia. Национальное агентство по телекоммуникациям Бразилии утвердило параметры аукциона только в конце февраля 2021 года. Согласно документу, победитель тендера должен будет обеспечить крупные города связью 5G к окончанию июля 2022 года - на полгода раньше, чем предполагалось ранее.

В июле прошлого года бывший посол США в Бразилии Тодд Чэпмен заявил в интервью газете Folha de S.Paulo, что в случае использования оборудования Huawei крупнейшую латиноамериканскую республику "ожидают последствия". Месяцем ранее он также анонсировал возможность финансирования будущего развития в стране технологий 5G за счет средств Американской корпорации по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC), отметив, что соответствующие переговоры уже ведутся.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в сентябре 2020 года заявил, что лично примет решение по вопросу развития технологий 5G. Ранее в июне он говорил, что данный вопрос будет решаться "с учетом требований национального суверенитета, информационной безопасности и <...> внешнеполитического фактора".