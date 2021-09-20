В Грузии растет доля домохозяйств с доступом в интернет

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года доля домохозяйств в Грузии с доступом в интернет выросла на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 86,1 процента.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

В городах доля домохозяйств с доступом в интернет выросла за год на 0,7 процента - до 91,4 процента, а в селах - на 4,4 процента - до 78,9 процента.

По данным ведомства, самый высокий показатель по регионам зафиксирован в Аджарии и Тбилиси - 94,8 и 94,4 процента соответственно.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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