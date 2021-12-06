Более 50% освобожденных территорий Азербайджана охвачены сетью 4G - советник министра

ШАМАХЫ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана функционируют 92 базовые станции мобильных операторов. 72 процента этих территорий охвачены сетью 2G, а 52 процента - сетью 4G.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Гасанов на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий».

По его словам, уже восстановлено теле- и радиовещание на освобожденных территориях.

«Недавно Президент Ильхам Алиев заложил в Шуше фундамент радиотелевизионной станции, и сейчас мы работаем над развитием человеческого капитала. В связи с этим особое значение придается государственно - частному партнерству. Мы уже начали реализовывать проекты в рамках такого партнерства по созданию исследовательских лабораторий, обучению новых сотрудников в области кибербезопасности или анализа данных», - сказал Гасанов.

Советник подчеркнул, что министерство придает важное значение применению ИКТ-технологий и инноваций на освобожденных территориях.

«В прошлом году Азербайджан одержал большую победу. В короткие сроки на освобожденных территориях начали действовать операторы мобильной связи. Сектор ИКТ является наиболее востребованным инвесторами в постконфликтный период. Поэтому очень важным фактором для привлечения инвесторов является восстановление указанного сектора на освобожденных территориях. Эта работа окажет прямое воздействие на повышение экономической активности, улучшение макроэкономических показателей и приведет к развитию сферы услуг», - добавил Гасанов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)