В iPhone появилась долгожданная функция
С выходом iOS 15.4 система идентификации пользователя по лицу Face ID в iPhone будет распознавать лицо владельца смартфона в маске, пишет портал MacRumors, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Система будет фиксировать уникальные черты лица человека в области глаз, поэтому пользователю понадобится смотреть ровно во фронтальную камеру. Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю придется отсканировать свое лицо заново.
В настройках также появилась графа "добавить очки", которая позволяет разблокировать iPhone не снимая ни очки, ни маску. Сообщается, что с солнцезащитными очками функция работать не будет.
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