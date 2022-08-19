Состоялась презентация техники нового поколения Samsung в Баку.

Презентованными новинками стали два складных смартфона нового поколения Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, “умные” часы Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro, а также беспроводные наушники Galaxy Buds2 Pro.

Выступая на мероприятии, глава компании Samsung Electronics Caucasus Company Мин Хуан поприветствовал гостей презентации и отметил, что Samsung празднует 15-летие своего присутствия на рынке Южного Кавказа.

“Мы очень рады видеть всех вас сегодня на нашем местном мероприятии по презентации самого инновационного смартфона. C открытия первого офиса Samsung на Кавказе в 2006 году прошло уже 15 лет. Samsung фокусируется не только на технологических инновациях, но и прилагает все усилия, чтобы улучшить опыт своих клиентов. И наше новое складное устройство, я считаю, является одним из них”, - сказал он.

В свою очередь, менеджер по продуктам компании Samsung Electronics Caucasus Company Мири Кязимов подробно рассказал о каждом новом устройстве. Особое внимание было уделено уникальным возможностям сгибающихся экранов и новых камер переднего и заднего режимов.

Складной смартфон Galaxy Z Flip4, в отличие от своего предшественника, позволяет отвечать на звонки и сообщения и даже делать качественные фотографии, не открывая телефон. Galaxy Z Flip4 имеет функцию громкой связи. Это позволяет делать отличные снимки и снимать видео без необходимости держать телефон в руках, а благодаря улучшениям широкоугольной камеры в 12 мегапикселей выше качество фотографий при слабом освещении.

Внешний экран можно настраивать более гибко, чем раньше. При этом больше сторонних приложений оптимизировано для работы в режиме Flex Mode, и больше возможностей использовать несколько окон на одном экране. На передний экран Galaxy Z Flip4 добавлен портретный режим, а кроме того, есть возможность разместить изображение с внешнего на внутренний экран. Также на внутренний дисплей добавлены различные функциональные виджеты. Смартфон также отличается своей прочностью благодаря новому защитному стеклу Gorilla Glass Victus+.

При своей компактности Galaxy Z Flip4 оснащен аккумулятором мощностью 3 700 мАч и заряжает смартфон до 50 процентов за 30 минут.

Данный смартфон представлен в четырех оттенках: графитовый, розовое золото, синий и абсолютно новый цвет – “Bora Purple” (пурпурный). Также пользователям предлагается выбрать устройство объемом 128, либо 256 гигабайт.

Еще одно уникальное устройство - Galaxy Z Fold4 - мощный и многофункциональный смартфон. По сравнению с Galaxy Z Fold3 гаджет получил больше возможностей и функций. Одной из главных особенностей смартфона с 6,2-дюймовым экраном является то, что в открытом состоянии устройство может использоваться как планшет с 7,6-дюймовым экраном, что многократно увеличивает многофункциональность. По сути, это два телефона в одном. Вес устройства практически такой же, как и у менее гибкого телефона, а сведенные к минимуму рамки и легкие материалы делают эту “раскладушку” еще более удобной для использования.

Многозадачность гаджета заключается в быстрой навигации и переключении между окнами приложений. А с помощью App Pair одним нажатием можно запустить до трех приложений, и все они будут работать на одном сверхпродуктивном экране.

Благодаря обновленной 50-мегапиксельной широкоугольной задней камере, оснащенной оптическим стабилизатором изображения, пространственным зумом и ночной съемкой Samsung впервые представил смартфон в складной форме с функциями видео- и фотосъемки профессионального уровня. При этом размеры главного экрана позволят развить навыки фотографии с помощью новых технологий.

Данная модель также предстает в трех цветах: графитовом, серо-зеленом, песочном, при этом покупателям предоставляется возможность выбрать устройство в объеме памяти в 256, 512 гигабайт и 1 терабайт.

Кроме того, Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 - это первые в мире складные водонепроницаемые смартфоны, которые выдерживают погружение на 1,5 метра до 30 минут без каких-либо проблем, а корпус Armor Aluminum и сверхтонкое стекло Ultra Thin Glass делают конструкцию смартфонов максимально надежной.

Далее были представлены две модели “умных” часов Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro. Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro получили титановый корпус. Обычные Galaxy Watch 5 изготовлены из алюминия. Кроме того, экран Galaxy Watch 5 Pro защищает более прочное сапфировое стекло. При этом обе версии часов оснащены новым датчиком, способным замерять температуру тела, функцией глубокого анализа состава тела, поддержкой голосовой навигации. Устройство также оснащено поддержкой Advanced Sleep Coaching, которая помогает анализировать сон, а также углубленным анализом состава тела, отслеживанием восстановления после тренировок в реальном времени. Также обе новинки имеют защиту от воды и пыли IP68, 5 АТМ.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro предлагаются в 45-миллиметровом варианте в черной или серой расцветке. Обычные Galaxy Watch 5 могут быть 40- или 44-миллиметровым.

Беспроводные наушники Galaxy Buds2 Pro, являющиеся новинкой линейки Galaxy Z, позволяют пользователям комфортно использовать их в любых условиях. Благодаря превосходному 24-битному Hi-Fi звуку, кристальной чистоте и компактному эргономичному дизайну наушники стали на 15 процентов меньше. На данный момент это самая компактная и легкая гарнитура Samsung.

В поисках инноваций Samsung представляет новые продукты, которые превзойдут ожидания людей и станут частью их жизни.