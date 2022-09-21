Азербайджан разрабатывает местные решения в сфере кибербезопасноти

БАКУ /Trend/ - Государственные структуры Азербайджана ведут активные мероприятия по обеспечению защиты населения от кибератак.

Об этом сказал представитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Азер Ахадов в ходе мероприятия на тему «Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения», передает в среду Trend.

По его словам, для обеспечения кибербезопасности в Азербайджане применяются самые передовые технологии.

«Наши компании сотрудничают с иностранными компаниями в разработке местных решений», - сказал Ахадов.