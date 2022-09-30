Конвергентная биллинговая система IN@Voice — решение для экспансии телеком-бизнеса

Менеджер по продукту российского разработчика ПО Bercut, выступающего более 27 лет технологическим партнером компаний по цифровой трансформации — Даниил Федотов, рассказал о возможностях и роли конвергентной биллинговой системы [email protected] в создании конкурентоспособных цифровых продуктов и экосистем операторов.

Современный мир постоянно меняется, предъявляя все новые требования к набору услуг и качеству цифровых сервисов. На сегодняшний день оператор воспринимается абонентами как единая точка приобретения всевозможных цифровых услуг, что требует от него высокой гибкости. Для сохранения конкурентоспособности на рынке и увеличения рентабельности бизнеса операторам необходимо регулярно поддерживать и удовлетворять спрос конечного потребителя. Иными словами, оператор связи должен быть готов сиюминутно предоставить максимум возможностей, вне зависимости от обстоятельств и запланированных абонентом активностей.

В одном из телефонных опросов компании Accenture поставщики цифровых продуктов и услуг поделились мнением, что чаще всего факторами, сковывающими маневренность в создании и предоставлении новых услуг для них, являются инфраструктурные ограничения, в частности возможности биллинговой системы.

60% респондентов назвали наличие конвергентного биллинга (системы единого расчета всех предоставляемых услуг) ключевым условием для развития телеком-бизнеса на высококонкурентном и изменчивом рынке.

«Конвергентная биллинговая система [email protected] Bercut — это комплексное BSS-решение (Business Support System/Operation Support System). [email protected] обеспечивает тарификацию сервисов, хранит информацию об абонентах, тарифных планах и услугах, обрабатывает многочисленные транзакции, связанные с процессами тарификации и выставлением счетов, а также помогает производить взаиморасчеты с партнерами и поставщиками услуг. »

Партнеры Bercut — крупнейшие интегрированные провайдеры цифровых продуктов и услуг, ежедневно обслуживающие миллионы конечных потребителей. В связи с этим решение в первую очередь направлено на поставщиков услуг tier 2, tier 1, реализующих свой бизнес в рамках концепций triple-play и quad-play. Однако модульная архитектура [email protected] позволяет подобрать комплектацию и реализовать уникальную поставку биллинга с учетом потребностей операторов связи уровней tier 3 и tier 4, что делает его универсальным решением для операторов различных уровней Tier Classification.

[email protected] встраивается в ИТ-ландшафт оператора, поддерживает готовые интеграции и содержит набор дополнительных модулей. BSS-системы выстраивают целую вертикаль услуг вокруг ядра, которым является биллинговая система.

Биллинговая система Bercut — высоконагруженное масштабируемое решение, способное поддержать всевозможные конвергентные предложения оператора. На базе [email protected] поставщики связи производят сегментацию абонентской базы, осуществляют подбор оптимальных тарифных планов и персональных предложений для конкретного сегмента, создают уникальные востребованные сервисы, такие как: дополнительные пакеты минут и Гб (при исчерпывании основного пакета), перенос/обмен и продажа неиспользованного трафика, групповые скидки для абонентов и многие другие.

Тариф-конструктор

Одним из преимуществ биллинговой системы [email protected] Bercut является наличие функциональности «тариф-конструктор» — способность тарифицировать услуги мобильной связи, широкополосного доступа в интернет, цифровых сервисов оператора и его партнеров в рамках единого тарифного плана.

«Тариф-конструктор» позволяет закрыть потребности различных сегментов целевой аудитории и расширить экосистему цифровых продуктов, предоставляемых абоненту на базе одного тарифного плана. Система предусматривает возможности настройки различных зависимостей с применением AI (artificial intelligence — искусственного интеллекта).

Искусственный интеллект агрегирует данные об абонентах, которые в дальнейшем учитываются при подборе оптимального предложения. Основываясь на ряде признаков (пол, возраст, профиль потребления, регион присутствия абонента и прочие) оператор может формировать CJM (customer journey map) и строить гипотезы о том, какие действия будут предприняты абонент в будущем.

Примеры использования AI:

В течение 6 месяцев абонент пользовался рядом сервисов в рамках своего тарифного плана. Проанализировав модель поведения абонента, система выявила ряд закономерностей, позволяющих сделать вывод о том, что ему требуется больше data-трафика и меньше голосовой связи. Клиенту предлагается перейти на тарифный план, соответствующий его модели потребления. Параметры, по которым определяется оптимальное тарифное предложение, могут быть индивидуальны. Оператор может проанализировать ежемесячные затраты абонента на услуги связи, регулярность с которой он пополняет баланс, изучить какие именно услуги он чаще использует или подключает. Основываясь на модели поведения существующих абонентов, оператор может подготовить предложение новому клиенту. Опираясь на те же признаки биллинговая система анализирует к какому сегменту относится новый абонент и подбирает тарифный план, разработанный оператором для данного сегмента.

Например: Новый абонент студент, проживающий на определенной территории. Оператор может предложить ему набор полезных безлимитных сервисов, 15 Гб интернета и 300 SMS за оптимальную стоимость с учетом среднерыночной цены для сегмента «студенты».

Применение искусственного интеллекта полезно не только с точки зрения подбора персональных предложений, но и для оценки общей эффективности бизнес-процессов оператора. С помощью AI можно производить сегментацию абонентской базы, прогнозировать выручку, предсказывать отток и также выстраивать долгосрочного стратегию оператора с учетом данных прогнозов.

Архитектура конвергентной биллинговой системы [email protected] Bercut включает в себя удобный web-интерфейс для обеспечения облегченных продаж услуг и Business API. При помощи API оператор может подключить к биллинговой системе любое внешнее приложение (личный кабинет или мобильное приложение), упрощающее взаимодействие с абонентом. Возможность выбрать и самостоятельно подключить услуги оператора через удобное мобильное приложение обогатит клиентский опыт и положительно скажется на индексе лояльности абонентов. Собственный PCRF (Policy and Charging Rules Function) в составе BSS Bercut обеспечит управление качеством предоставления услуг (QoS).

Обеспечение скорости и гибкости оператора

Для тех, кому нужны быстрые результаты — в составе BSS/OSS Bercut выделяется интеллектуальная платформа, которая позволит оперативно развернуть на базе сетей оператора уже готовые телеком-продукты. Возможность костомных доработок биллинговой системы откроет оператору дополнительное пространство для маневров.

Большое количество точек кастомизации позволяет видоизменять бизнес-процессы собственными силами оператора, не привлекая вендора. Не так давно один из партнеров Bercut высказался в СМИ о том, как использовал данную возможность:

«Несколько лет назад оператор предложил своим абонентам невероятный на момент его запуска продукт – обмен ресурсами. В разработке были использованы как стандартные функции биллинговой системы, так и In-house решения. На рынке это произвело революционный эффект. Многие захотели повторить этот цифровой опыт – предоставив абонентам возможность самостоятельно управлять остатком минут/гигабайт/СМС в режиме реального времени, а также создавать персональное наполнение своего тарифного плана, но на протяжении долгого периода оператор оставался единственным поставщиком мобильной связи, создавшим такой продукт.»

«Кейс является не единственным среди примеров уникальных продуктов, запущенных на базе биллинговой системы [email protected] При встрече мы готовы рассказать подробно о каждом из них и о том, как развитые вариации кастомной врезки и открытый код решения позволяют операторам периспользовать наработки Bercut для создания новых продуктов и услуг.» — комментирует Даниил Федотов, менеджер продукта [email protected] в Bercut.

Смотрите в будущее и предвосхищающие ожидания самых требовательных и продвинутых абонентов с конвергентной биллинговой системой [email protected] Bercut.