Azercell опроверг сообщения СМИ о повышении стоимости интернет-услуг

БАКУ /Trend/ - Мобильный оператор Азербайджана ООО "Azercell Telekom" не планирует повышать стоимость абонентской платы за интернет-услуги.

Об этом сказали в пятницу Trend в пресс-службе мобильного оператора.

В компании отметили, что придерживаясь своей стратегической цели, Azercell работает над проектами по удовлетворению клиентских потребностей.

"Всего за пять месяцев мы установили более 100 новых базовых станций 4G и модернизировали более 1,050 тысячи базовых станций. В 2022 году мы увеличили покрытие сетью LTE на шесть процентов. В результате принятых мер объем интернет-трафика в сети Azercell вырос на 40 процентов", - сказали в компании.

В то же время в Azercell отметили, что оператор в целях повышения качества оказываемых услуг оптимизирует свой портфель цифровых продуктов как для индивидуальных, так и корпоративных абонентов.

"В октябре прошлого года мы вывели на азербайджанский рынок первый цифровой тариф – "İstəsən". Таким образом, мы предоставили своим абонентам возможность создавать уникальный тарифный пакет", - добавили в ООО.

Отметим, что ранее в социальных сетях и ряде местных СМИ распространилась информация о том, что с 31 января 2023 года мобильные операторы Азербайджана повысят тарифы на услуги интернета.