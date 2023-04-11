Юные робототехники Азербайджана вышли в финал конкурса в США!

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская команда, впервые участвующая в конкурсе NASA «FIRST Robotics Competition» (FRC), с первого же раза получила приз и вышла в финал. Команда MeckHack #9030, подключившаяся к соревнованиям при поддержке Azercell и подготовке центра «Train Brain», продемонстрировала жюри в Нью-Йорке робота, созданного ею для этого международного мероприятия.

Школьники, представляющие нашу страну, состязались с 51-й командой из разных стран мира, и по итогам конкурса вышли в финал, который пройдет в Хьюстоне. Следует отметить факт того, что сборная Азербайджана, впервые участвовавшая в этом конкурсе, прошла квалификацию на игру в чемпионате, уже является большим успехом и редким событием в истории этого соревнования.

Azercell, разделяя успех команды, поздравляет юных азербайджанских робототехников и желает им удачи в финале.