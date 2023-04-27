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В Азербайджане впервые состоится форум «Space Generation Congress»

ИКТ Материалы 27 апреля 2023 10:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане впервые состоится форум «Space Generation Congress»

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Баку впервые в сентябре текущего года состоится форум на тему «Space Generation Congress».

Как передает в четверг Trend, об этом сказал представитель ОАО «Азеркосмос» Надир Атаев в ходе мероприятия на тему "Space Generation (SG) Azerbaijan 2023: Женщины в космосе: проблемы и возможности".

«Данный форум будет проводиться в преддверии Международного конгресса астронавтики. Ожидается участие более 150 представителей из более 50 стран. В рамках форума будут функционировать восемь рабочих групп по ключевым вопросам космической отрасли. Кроме того, предусматривается 75 стипендиальных программ и наград от SGAC», - сказал он.

Напомним, что основная цель мероприятия Space Generation (SG) Azerbaijan 2023 - предоставить молодежи возможность получить образование в космической сфере, выбрать профессию, рассказать о возможностях космической сферы.

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