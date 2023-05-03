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Вниманию абонентов Azercell

ИКТ Материалы 3 мая 2023 17:08 (UTC +04:00)
Вниманию абонентов Azercell

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ООО «Azercell Telecom» призывает всех своих абонентов не переходить по ссылкам и не отвечать на необоснованные запросы и сообщения подозрительного содержания, отправленные через различные каналы социальных сетей, приложения WhatsApp или iMessage, по SMS и прочим каналам. Сообщаем вам, что подобный контент не имеет никакого отношения к Azercell и не отражает действительности.

В то же время, во избежание возможных непредвиденных расходов ООО «Azercell Telecom» советует своим абонентам не отвечать на подозрительные звонки и сообщения, не использовать подозрительные web-сайты, а также соблюдать меры безопасности, связанные с собственными устройствами и номерами, не оставлять свои телефоны без присмотра, а также не рекомендует обращать внимание на предложения запускать различные игры или принимать участие в конкурсах подозрительного содержания, не отзываться на сомнительные предложения по трудоустройству и т.п.

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