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Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)

ИКТ Материалы 8 июня 2023 10:11 (UTC +04:00)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)

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При поддержке ООО «Azercell Telecom» и организации Национального Паралимпийского Комитета в Республиканском Паралимпийском Спортивном Комплексе состоялся «Детский Паралимпийский Кубок», посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В турнире, проводившемся по 5 видам спорта (пара-дзюдо, настольный теннис, пара-тхэквондо, пара-плавание, пауэрлифтинг), приняло участие более 150 детей-паралимпийцев. В число юных спортсменов-участников соревнований вошли дети из Баку и Сумгайыта, а также из Нахчывана, Гянджи, Ширвана, Агджабеди, Агдаша, Агсу и Барды.

Благодаря поддержке, которую оказывает Azercell Детскому Паралимпийскому Комитету Азербайджана с 2014 года, дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья получили возможность участия в массовых спортивных мероприятиях, локальных и международных соревнованиях. Такая поддержка играет большую роль в вопросах интеграции детей в общество и повышении их интереса к спорту.

Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell (ФОТО)
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