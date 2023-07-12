Азербайджан и ИБР обсудили сотрудничество в сфере транспорта и ИКТ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с делегацией Турецкого регионального офиса группы Исламского банка развития (ИБР) во главе с Валидом Абдельвахабом, сообщает в среду Trend.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере транспорта и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Согласно информации минтранспорта, гостям была представлена информация о мерах, проводимых в Азербайджане в железнодорожной и портовой сфере, в том числе по повышению доступа населения к высокоскоростному широкополосному интернету.

Напомним, что группа ИБР поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа одобрила в Азербайджане финансирование проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США. Портфель включает финансирование в размере 956 миллионов долларов со стороны ИБР, 120,2 миллиона долларов, одобренных ICD (Исламская корпорация по развитию частного сектора), 83,4 миллиона долларов в торговых операциях ITFC (Международная исламская торгово-финансовая корпорация) и 19,4 миллиона долларов в других фондах и операциях группы ИБР. Кроме того, ICIEC (Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов) предоставила 92,5 миллиона долларов в качестве страхования бизнеса и 75,5 миллиона долларов в качестве новых страховых обязательств.