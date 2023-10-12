Huawei вносит свой вклад в выявление талантов в сфере ИКТ в Азербайджане

Компания Huawei Technologies Azerbaijan провела церемонию закрытия программы Seeds for the Future в Баку.

Выступая на церемонии, генеральный директор Huawei Technologies Azerbaijan David Xu отметил, что возможность оказать Азербайджану поддержку в повышении качества и доступности образования в сфере инновационных и цифровых навыков и приобщении населения страны к цифровому миру посредством предоставления всем молодым людям наиболее исчерпывающего доступа к новейшим цифровым технологиям является огромной честью для компании Huawei.

Генеральный директор ООО «Huawei Technologies Azerbaijan» David Xu.

В свою очередь, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Chi Ma добавил, что компания Huawei принимала активное участие в процессе реализации цифровой реформы в Азербайджане и продолжает предоставлять народу Азербайджана продукцию и технологические услуги самого высокого качества.

Экономический и торговый советник посольства Китая в Азербайджане Chi Ma

Программа Seeds for the Future выстраивается вокруг таких основополагающих ценностей, как инновации, цифровизация, экологическая устойчивость и предпринимательство.

На протяжении всего процесса огромная поддержка оказывалась со стороны Агентства инноваций и цифрового развития (IDDA).

Так, Инара Валиева, исполняющая обязанности председателя Агентства инноваций и цифрового развития, отметила, что мы становимся свидетелями наступления замечательного для Азербайджана этапа, связанного как с геополитическими изменениями, так и с экономическим ростом, в частности в сфере ИКТ.

Исполняющая обязанности председателя Агентства инноваций и цифрового развития Инара Валиева

Доктор медицинских наук, Развитие международного бизнеса в ITTA Азербайджана, г-н Лукас Цицис

Программа Seeds for the Future, впервые запущенная в Таиланде в 2008 году, а уже в 2016 сделавшая свои первые шаги в Азербайджане, представляет собой флагманскую программу Huawei, действующую в рамках внедрения практик КСО, с наиболее долгосрочными и самыми большими инвестициями. К концу 2022 года выпускниками программы стали в общей сложности 76 студентов из Азербайджана.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметил, что в скором времени состоится церемония открытия первой в Азербайджане IT-академии, учрежденной компанией Huawei при Бакинской высшей школе нефти.

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов

«Во всем мире мы наблюдаем конкуренцию в области подготовки квалифицированных кадров и создания платформы, необходимой для технологического прогресса. А для достижения поставленной цели многие страны разработали собственные стратегии. В Азербайджане применяется стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы», – заявил ректор Азербайджанского технологического университета Яшар Омаров.

Ректор Азербайджанского Технологического Университета Яшар Омаров

В 2023 году 5 студентов были приглашены на две недели в Доху и Дубай для участия в программе обучения Seeds for the Future. Команда из Азербайджана была признана одной из лучших команд Huawei региона Ближнего Востока и Центральной Азии. Ей был предоставлен шанс подать заявку на дальнейшие обучение в сфере развития бизнеса, а также побороться за фонд в размере 100 000 долларов США, выделенный на запуск стартапа, в рамках международного конкурса TECH4 Good 2023 в Китае. Все это вдохновит их на более инновационные решения для достижения успеха в бизнесе и позволит созданным молодежью инновациям охватить большее число людей и способствовать устойчивому развитию местного сообщества.

«Независимо от того, из какого университета эти студенты, все они представляют Азербайджан. Возможно в будущем они предложат идею, которая может вырасти в партнера компании Huawei», – подытожил Абзатдин Адамов, декан факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA.

Декан факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA Абзатдин Адамов