Туркменистан объявил тендер по строительству пограничного автомоста

27 июля 2018 09:01 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Нефтяной госконцерн Туркменистана объявил тендер
Тендеры 25 июля 07:58
НПЗ в Туркменистане закупит химическую продукцию
Тендеры 19 июля 08:55
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит трубы и металлопрокат
Тендеры 19 июля 08:53
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет оборудование
Тендеры 11 июля 09:01
Туркменистан ищет консультантов в газохимической отрасли
Тендеры 11 июля 08:27
Нефтяной госконцерн Туркменистана ищет сервисных партнеров
Тендеры 5 июля 07:58
Лента новостей
Около 94% труб сварены в Греции и Албании в рамках проекта TAP
Бизнес 09:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня свыше 95 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Угрозами в адрес Турции США ничего не добьются – администрация президента
Турция 09:39
АБР поможет Узбекистану в развитии сельхозиндустрии и продовольственной безопасности
Бизнес 09:28
США завидуют отношениям Турции и России – Эрдоган
Турция 09:20
Туркменистан и Венгрия обсуждают перспективы инвестиционного взаимодействия
Туркменистан 09:05
Samsung анонсировала небьющиеся дисплеи для смартфонов
Другие страны 08:42
Китай поддерживает усилия по урегулированию на Корейском полуострове
Китай 08:14
Какие возможности может открыть финсектору Азербайджана “регулятивная песочница”?
Бизнес 08:01