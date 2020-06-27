АО «Алматинские электрические станции» закупит лакокрасочные материалы

Тендеры 27 июня 2020 11:22 (UTC+04:00)
АО «Алматинские электрические станции» закупит лакокрасочные материалы
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