«Туркменгаз» объявляет тендер на проведение проверки расходомеров

Тендеры 29 августа 2020 14:33 (UTC+04:00)
«Туркменгаз» объявляет тендер на проведение проверки расходомеров
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