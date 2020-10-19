Фонд социального развития вынужденных переселенцев объявляет тендер
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Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и президентом Международной Тюркской академии
В МИД Германии будет направлена нота по поводу незаконного визита членов Бундестага в Карабах - МИД Азербайджана
Армения должна быть усажена за стол переговоров как страна-оккупант - Севиль Микаилова дала интервью телеканалу CNN Türk (ВИДЕО)
Роман Газенко на площадке Baku Network об особенностях освещения карабахского конфликта российскими СМИ (ВИДЕО)
Азербайджан полностью обеспечивает безопасность нефтегазовых проектов международного значения- помощник Президента
Известный в Португалии художник: В Азербайджане живут тысячи армян, а в Армении – ни одного азербайджанца (ВИДЕО)
ОДКБ надо задуматься, а нужен ли им такой подлый союзник как Армения – заслуженный деятель искусств Рафик Сеидзаде
В связи с нападениями Армении на гражданское население в соответствующие структуры будет направлено обращение - помощник Президента
Международное право призывает к тому, чтобы в войне не погибали мирные граждане - посол Швейцарии (ФОТО)
Созданы условия, чтобы армянские военнопленные смогли связаться со своими семьями - помощник Президента Азербайджана
Участники программы самозанятости в Азербайджане могут воспользоваться поддержкой и услугами Агентства по развитию МСБ
Россия надеется на скорое согласование механизма мониторинга за прекращением огня в Карабахе - Лавров
Письмо азербайджанскому солдату ... Вот уже 30 лет как дракон перекрыл воду, реки высохли, земля от жажды потрескалась
Армения осуществляет незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях - Эльчин Амирбеков
Президент Ильхам Алиев: Найти в мире такие близкие друг к друг страны, как Турция и Азербайджан, невозможно
Армения на государственном уровне осуществляет теракты против мирного азербайджанского населения - Хикмет Гаджиев
Господам птицам - говорунам! Израильский писатель обратилась к международным структурам и телеведущим, поддерживающим армянский фашизм
Армения пытается ввести мировое сообщество в заблуждение и уйти от ответственности - израильский эксперт
Политика в сфере межрелигиозного диалога защищает Азербайджан от армянской клеветы - Сиявуш Гейдаров
Гянджинцы – потомки Джавад хана. Карабах будет очищен от дьявольского отребья армянского фашизма - народный артист Фикрет Вердиев
Народный артист Фаиг Суджаддинов: Мы освободим от оккупации Кельбаджар, Ханкенди, Шушу… Осталось совсем мало (ВИДЕО)