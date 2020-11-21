СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» закупит запасные части для паровых котлов
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Атаман Сергей Касиков осудил разрушение армянами Православной церкви в Азербайджане: армяне русским такие же братья по вере, как баптисты Австралии…(ФОТО)
На республиканском совещании Оперштаба при Кабмине Азербайджана обсуждена ситуация с пандемией (ФОТО)
Культурная катастрофа, постигшая сотни мусульманских памятников Карабаха, полностью игнорируется - Дамир Мухетдинов
Использование биологически неразлагаемых пластиковых пакетов в таком количестве, как это происходит сегодня, совершенно не оправданно - специалист
Туркменская компания по производству перевязочных материалов обнародовала объем выпущенных материалов
В Азербайджане рост числа случаев инфицирования обусловил продление карантина – главный инфекционист
Цифровизация услуг будет способствовать большему развитию страхового рынка - Ассоциация страховщиков Азербайджана
Полная электронизация страховых услуг послужит еще большему развитию этого сектора - ассоциация страховщиков
В Азербайджане по выходным приостановлено обслуживание на местах, исключая аптеки и продуктовые магазины
ВБ поддерживает Грузию в использовании цифровых технологий для повышения ее экономической конкурентоспособности
Армянские вандалы разрушили Русскую Православную церковь в честь Преображения Господня, единственную в Нагорном Карабахе (ФОТО)
В Азербайджане с сегодняшнего дня обязательно ношение защитных масок в закрытых помещениях и на открытых пространствах (ФОТО)
Группа представителей интеллигенции Агдама направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Скончался корифей азербайджанского телевидения Сабир Алескеров: Столько желаний претворилось в жизнь...
Утвержден План мероприятий Минобразования «Об отражении исторической победы азербайджанского народа в образовании»
В школах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут внедрены современные технологии