Узбекско-корейское АО объявило тендер на транспортные услуги
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Президент Ильхам Алиев в видеоформате принял генерального директора Signify и других представителей руководства компании (ФОТО)
Пакистанская FWO заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по реализации инфраструктурных проектов
На освобожденных территориях Азербайджана может быть применена лидарная технология - Агентство инноваций
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном по месторождению "Достлуг"
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении гражданина, выдававшего себя за должностное лицо
Silk Way West Airlines готова взять на себя ведущую роль в глобальной транспортировке товаров медицинского назначения
Участница "Евровидения" и Sivva представили проект памяти мирных жителей - жертв армянской агрессии (ВИДЕО, ФОТО)
Самая суровая зима в азербайджанском секторе Каспийского моря наблюдалась 97 лет назад - Институт географии
В Баку прошла встреча между главой МИД Азербайджана и гендиректором Организации пограничных работ Пакистана (ФОТО)
Туркменистан готовится к проведению транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам войны квартир в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капремонта Шаганского реабилитационного пансионата (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения в настоящее время находятся на самом высоком уровне
Задержаны лица, намеревавшиеся попасть на освобожденные территории в обход постов - МВД Азербайджана (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти и Стокгольмский университет начинают обучение специалистов в области кибербезопасности
Ходжалинский геноцид является самым тяжелым преступлением прошлого столетия - председатель парламента Турции
"Сказ о сгоревшем доме" - Сумгайытский театр представит спектакль, посвященный Ходжалинскому геноциду (ВИДЕО)