Бухарский НПЗ Узбекистана открывает тендер на закупку дизельной фракции
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Азербайджан не хочет даже слышать о статусе и автономии для армян - посол Рахман Мустафаев в интервью Radio France internationale
В Азербайджане более 3 тыс. членов семей шехидов и ветеранов войны обеспечены активами для создания частных хозяйств
Корректировочные работы в области землепользования в Азербайджане будут завершены в течение 5 месяцев
Тренер из Коста-Рики рассказала о прекрасных условиях, созданных в Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)
Азербайджан гордо отметил годовщину начала Отечественной войны, в Армении же царит растерянность и отчаяние
В Казахстане впервые проведут торги на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации
Президент Ильхам Алиев: Укрепление политических связей между Азербайджаном и Грузией важно не только для двух народов, но и для всего региона
Сотрудничество Турции и России является серьезной гарантией стабильности на азербайджано-армянской границе – Путин
Религиозные конфессии Азербайджана распространили обращение в связи с годовщиной начала Отечественной войны
Грузия и Азербайджан обсудят торгово-экономические отношения в ходе заседания межправкомиссии в Баку - вице-премьер