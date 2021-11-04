Казахстанское угледобывающее предприятие объявило тендер
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сам осуществил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и Торгово-промышленная палата Дубая подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: За 10 месяцев с начала года Азербайджан экспортировал по ЮГК более 14 миллиардов кубометров газа
Президент Ильхам Алиев: Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная война показала, что рано или поздно справедливость восторжествует
Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум предоставит возможность обсудить неотложные вопросы
Президент Ильхам Алиев выступил с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" (ФОТО)
Азербайджан уделяет большое внимание экономическим, социальным и общественным мероприятиям – Недждет Унувар
ЧБТР может рассмотреть возможность поддержки Азербайджана в деле выпуска "зеленых" облигаций (Эксклюзив)
В Азербайджане нет поручений по обязательной вакцинации от коронавируса подростков старше 12 лет - Минобразования
Надеюсь, что на Глобальном Бакинском форуме пройдут очень плодотворные обсуждения - бывший вице-президент Всемирного банка
Несмотря на ограничения в связи с пандемией COVID-19, Баку развивается и благоустраивается - бывший президент Латвии
Члены правления и учредители Общества дружбы Египет-Азербайджан поздравили Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев выcтупил с инициативой об объявлении амнистии по случаю 8 ноября – Дня Победы
В Азербайджане полный переход на дистанционное обучение в школах не стоит на повестке дня - министерство образования
Президент Ильхам Алиев принял председателя Управляющего совета Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии Турки Аль Фейсала (ВИДЕО)
Запуск формата "3+3" способствовал бы повышению доверия в межгосударственных отношениях – МИД России
В Баку в Музейном центре пройдет грандиозная экспозиция "Выставка Победы" - более 100 работ известных художников