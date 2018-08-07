Международный аэропорт «Ургенч» откроется раньше предполагаемого времени

7 августа 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт «Ургенч» откроется для внутренних рейсов 8 августа, сообщили во вторник в «Узбекских авиалиниях».

Рейсы в Москву и Санкт-Петербург будут возобновлены с 10 августа.

Ранее и.о. главы администрации Хорезмской области Узбекистана Фарход Эрманов написал на своей странице в Facebook, что международный аэропорт «Ургенч» будет вновь открыт 10 августа.

Международный аэропорт «Ургенч» в одноимённом городе Узбекистана был закрыт 16 июля по техническим причинам и температурному режиму.

Рейсы, выполняемые в аэропорт Ургенча, были перенесены в международные аэропорты Нукуса и Бухары.

Сообщалось, что работа воздушной гавани будет возобновлена после завершения технических работ.

Отметим, что международный аэропорт «Ургенч» первого класса находится в одноимённом городе, центре Хорезмской области, на западе Узбекистана. В 2006 году было построено здание аэровокзала пропускной способностью 300 пассажиров в час. Из аэропорта Ургенча выполняются ежедневные авиарейсы в Ташкент. Также осуществляются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, чартерные рейсы в другие города ближнего и дальнего зарубежья по заявкам туристических фирм.

Напомним, что 11 июля 2018 года в международном аэропорту «Нукус» был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал пропускной способностью 400 пассажиров в час.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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