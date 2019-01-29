Утвержден новый состав Государственного агентства по туризму Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил новый состав коллегии Государственного агентства по туризму. Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно решению, число членов коллегии будет состоять из семи человек, и она утверждена в следующем составе:
председатель коллегии:
председатель Государственного агентства по туризму.
Члены коллегии:
зампредседателя Государственного агентства по туризму
директор департамента по туризму Нахчыванской АР
глава Аппарата Государственного агентства по туризму
завотделом по стратегии и политике туризма Аппарата Государственного агентства по туризму
ректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента
зампредседателя правления Азербайджанского бюро по туризму.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.