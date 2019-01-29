Утвержден новый состав Государственного агентства по туризму Азербайджана

29 января 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил новый состав коллегии Государственного агентства по туризму. Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно решению, число членов коллегии будет состоять из семи человек, и она утверждена в следующем составе:

председатель коллегии:

председатель Государственного агентства по туризму.

Члены коллегии:

зампредседателя Государственного агентства по туризму

директор департамента по туризму Нахчыванской АР

глава Аппарата Государственного агентства по туризму

завотделом по стратегии и политике туризма Аппарата Государственного агентства по туризму

ректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента

зампредседателя правления Азербайджанского бюро по туризму.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Граждане каких стран чаще всего приезжают в Азербайджан
Туризм 17 января 15:58
В Азербайджане присвоение звезд отелям будет осуществляться по европейским стандартам
Туризм 9 января 16:45
Госагентство по туризму о ценах на услуги в отелях Азербайджана на Новый год
Общество 27 декабря 2018 21:08
Число посетивших Азербайджан туристов выросло на 6%
Общество 26 декабря 2018 00:22
Туристические компании в Азербайджане будут разделены на категории
Общество 20 декабря 2018 15:28
В Азербайджане усилят контроль над туристическими услугами
Общество 14 декабря 2018 15:16
Лента новостей
Иран планирует экспорт нефтепродуктов в Узбекистан
Энергетика 11:42
В Грузии ищут пути экономического развития
Грузия 11:37
В Турции задержаны около 30 военных
Турция 11:35
Новый указ Президента Ильхама Алиева расширил круг семей шехидов, получающих единовременные выплаты
Общество 11:15
Цель SOCAR - уменьшить потребность Турции в импорте нефтехимической продукции - гендиректор (Эксклюзив)
Энергетика 11:12
СМИ: Минюст Канады получил официальный запрос США об экстрадиции финдиректора Huawei
Другие страны 11:09
Президент Ильхам Алиев еще раз показал, что держит в центре внимания проблемы семей шехидов – член семьи шехида
Общество 11:07
Президент Ильхам Алиев принимает участие в конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг. (ФОТО)
Политика 11:07
Белорусские электробусы протестируют на дорогах Гянджи
Беларусь 10:59