Грузия и Мальдивы подписали меморандум о сотрудничестве

21 июня 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Мальдивах Арчил Джулиашвили провел встречу с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом, передает Trend со ссылкой на commersant.ge.

В рамках встречи между министерствами иностранных дел Грузии и Мальдив был подписан Меморандум о взаимопонимании по двусторонним консультациям. Стороны подчеркнули важность такого формата политических отношений для развития сотрудничества между зарубежными агентствами и дальнейшего углубления отношений между странами.

В рамках визита посол Грузии провел встречи с представителями парламента Мальдив и исполнительной власти, в том числе с министром туризма Али Вахидом. Был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма, стороны обсудили успешный опыт туристического сектора в обеих странах и подчеркнули огромный потенциал сотрудничества в этой области.

Министр образования провел встречу с послом Грузии в Национальной библиотеке, чтобы представить книги по истории, культуре, традициям, литературе и достопримечательностям Грузии. В ходе встречи с министром образования обсуждались вопросы сотрудничества в сфере высшего образования. В рамках визита посол принял участие в форуме «Мальдивский партнерский форум 2019».

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