Азербайджан презентует туристический потенциал в России

БАКУ /Trend/ - С 27 по 29 августа в России проходит ряд презентаций посвященных демонстрации туристического потенциала Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Азербайджанское бюро по туризму проводит презентации в Екатеринбурге, Москве и Казани. В презентациях участвуют три отеля, 10 азербайджанских и около 100 российских туристических компаний.

Среди организаций, специализирующихся по различным направлениям туризма, проводятся встречи формата «B2B» (бизнес для бизнеса), во время которых обсуждаются возможности сотрудничества, проводится обмен мнениями для будущего партнерства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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